المنفي يلتقي رئيس حزب السلام والازدهار ويؤكد على أهمية التوافق

أخبارليبيا24_متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل، وعدداً من أعضاء الحزب، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد.

وبحسب صفحة الرئاسي على الفيسبوك فقد بحث اللقاء أهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية. من أجل بناء دولة آمنة ومستقرة، وسُبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية. وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع، باعتبار الانتخابات هي الحل الأنسب للأزمة الليبية.

وأكد المنفي، على استمرار المجلس الرئاسي في عمله بملف المصالحة الوطنية. مشدداً على ضرورة مشاركة كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي. لتلبية تطلعات الليبيين.

في حين أكد رئيس وأعضاء حزب السلام والازدهار خلال اللقاء، على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي. وترحيبهم بمبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، لينعم الوطن بالاستقرار والسلام.

وفي سياق متصل التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الاثنين، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة. سالم قنان، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في البلاد.

في حين ناقش المنفي مع عضو مجلس النواب، الجهود الداعمة للتوافق. بين مجلسي النواب والدولة في اتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتحقيق مطالب الشعب الليبي ببناء دولة آمنة ومستقرة والأخذ في الاعتبار المطلب الشعبي بأهمية إجراء استحقاقات المرحلة على أسس دستورية تتفق عليها جميع الأطراف.

وفي سياق ليس ببعيد كشفت مصادر برلمانية ليبية مطلعة على مسار المشاورات التي تجريها الولايات المتحدة مع أطراف النزاع في ليبيا، أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد الذي زكاه البرلمان فتحي باشاغا.