الشعاب يشارك في فعاليات ورشة عمل أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات

افتتح عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب فعاليات ورشة عمل بعنوان الدروس المستفادة (أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات) والتي تنظمها إدارة العمليات بالمركز الإعلامي بالمفوضية صباح اليوم الإثنين.

وأكد الشعاب في كلمته أن هذه الورشة تأتي في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال العملية الانتخابية و أن استعراض الدروس المستفادة من المراحل السابقة يهدف إلى تطوير الأداء المستقبلي و تعزيز تكرار النتائج الناجحة و تطوير صحيح مساراتها كما ثمن في كلمته جهود اللجان الأمنية التي مكنت حوالي اثنان مليون و نصف ناخب من استلام بطاقته الانتخابية التي تخوله من ممارسة حق الانتخاب.