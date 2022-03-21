مطار معيتيقة: لم يتم إعادة فتح المجال الجوي مع مطارات المنطقة الشرقية

أفاد المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي، بأن الأجواء الجوية ما زالت مغلقة أمام حركة الطيران الداخلي، وعدم استئناف حركة الطيران بين المنطقة الشرقية والغربية.

ونفى المكتب الإعلامي، في تصريحات صحفية، ما تدولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إعادة فتح المجال الجوي مع مطارات المنطقة الشرقية.

وتابع المكتب الإعلامي:” إلى الآن لا توجد معلومات عن موعد محدد لفتح الرحلات الداخلية”.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، قد شددت أمس الأحد، في لقاء لها عبر «كلوب هاوس» على ضرورة فتح حكومة الدبيبة للمجال الجوي فورًا دون أي تأخير، مؤكدة أن فتح الأجواء كان جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار بين لجنة 5+5.