ليبيا التعليم العالي: توقيع منح الربع الأول للطلاب الدارسين بالخارج طرابلس-بوابة افريقيا الاخبارية | 21 March, 2022 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين توقيع منح الربع الأول للطلاب الدارسين بالخارج. وأكدت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى بمقروزارة التخطيط بالعاصمة طرابلس توقيع منح الربع الأول للطلاب الدارسين بالخارج بحضور وزير التعليم العالي عمران القيب ووكيل وزارة التخطيط والمكلف بتسيير الوزارة محمد الزيداني. وأعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أسفها لتأخر المنح لأسباب خارجة عن إرادتها رابط مختصر

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