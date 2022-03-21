خلال لقائه حزب “السلام والازدهار”.. المنفي يؤكد استمرار العمل بملف المصالحة

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل، وعدد من أعضاء الحزب، آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، من أجل بناء دولة آمنة ومستقرة، وسبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع، باعتبار الانتخابات هي الحل الأنسب للأزمة الليبية.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، أكد المنفي على استمرار المجلس الرئاسي في عمله بملف المصالحة الوطنية، مشددًا على ضرورة مشاركة كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي، لتلبية تطلعات الليبيين.

من جانبه أكد رئيس وأعضاء حزب السلام والازدهار، خلال اللقاء، دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، وترحيبهم بمبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، لينعم الوطن بالاستقرار والسلام.