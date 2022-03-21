الجبو: الأمور ستتردى في شهر رمضان إذا لم تتخذ الدولة إجراءاتها لتوقيف المستغلين وبعض التجار

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو إن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية بزيادة المرتبات يعد خطوة عاطفية أكثر من كونها علمية، وهي في الواقع ليست حلًا للمشكلة.

الجبو وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف: “بدل زيادة المرتبات يجب النظر بما يقوم به مصرف ليبيا المركزي بخصوص السياسة النقدية، واتخاد قرارات شجاعة بشأن تخفيض سعر الصرف”.

ورأى الجبو أنه على مصرف ليبيا المركزي عقد اجتماع واتخاذ قرار بتخفيض قيمة الدولار مبدئيًا بـ 4.25 دنانير وبعد ثلاثة شهور يصبح بـ 4 دنانير، وخلال سنتين قد يصل الدولار إلى 2 دينار، وبالتالي ستستعيد العملة الليبية قوتها.

وتابع الجبو: “زيادة المرتبات لن تُحقق شيئًا، بعض التجار والسماسرة والمُهربين والخارجين عن القانون مُستعدون لرفع الأسعار بنسبة 40% عندما يشاهدون ازديادا في المرتبات”.

وأكد أن السوق الآن في حالة تردٍ ولا يوجد سلطة رقابية تستطيع السيطرة على الأسعار والحرس البلدي عاجز؛ لأن قانون التجاري الليبي رقم 23 لا يسمح بمراقبة الأسعار، ولا توجد هناك أسعار فهي متروكة للعرض والطلب، وفق قوله.

وأوضح أن العملة الليبية فقدت قدرتها الشرائية وضعفت أمام الدولار ، مشيرًا إلى أن كل ما ازدادت المرتبات كلما ازداد التضخم في الأسعار، مشددًا على أن الحل هو العودة إلى تقوية الدينار الليبي.

وبيّن الجبو أن الأمور ستتردى أكثر في شهر رمضان إذا لم تتخذ الدولة إجراءاتها عن طريق الحرس البلدي لتوقيف هؤلاء المستغلين وبعض التجار،قائلًا: بدل أن تطعم الفقير علمه كيف يصطاد.

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