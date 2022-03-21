قبيل إبحارها إلى ليبيا.. تركيا توقف سفناً محملة بزيت الطهي

قال مصدر لــ218 الإثنين، إن الجمارك التركية أفرغت يومي الأحد والإثنين سفناً وبواخر كانت محملة بسلع وبضائع بينها زيت طهي قبل إبحارها من ميناء إسطنبول إلى ليبيا.

وأضاف المصدر أن العملية التي قامت بها السلطات التركية جاءت تنفيذاً لقرار وزارة الاقتصاد التي منعت تصدير عدد واسع من السلع الغذائية، تزامناً مع الأزمة الأوكرانية الروسية، خوفاً من شح المعروض في السوق التركي، مشيراً إلى أن البضائع التي تم وقف تصديرها أبرمت عقودها بين تجار القطاع الخاص في ليبيا والمصانع التركية قبل صدور القرار، وتم سداد قيمتها منذ فترة.

وبحسب تقديرات رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية إبراهيم الجراري في تصريحات خاصة لـ218، فإن أسعار السلع في ليبيا ارتفعت 60% بالمقارنة مع فبراير الماضي، إذ سجلت زجاجة زيت الطهي سعة لتر 12 ديناراً في بعض المدن الليبية، وبلغ سعر كيلو الدقيق 4.5 دنانير، فيما تراوح سعر علبة معجون الطماطم 400 غ بين 4.5 و 5 دنانير.

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