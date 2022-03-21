توجهت اليوم الإثنين قافلة (أبشروا) لدعم فروع وأقسام ووحدات هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية بناءً على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن القافلة تضم عدد 18 شاحنة محملة بالاحتياجات التي تساعد فروع وأقسام ووحدات السلامة الوطنية في أداء مهامها على أكمل وجه.

وأثنى المنفي على دور رئيس هيئة السلامة الوطنية لواء عثمان إبراهيم مليقطة، ونائبه لواء أمحمد مختار، لتعاونهما مع فروع المنطقة الشرقية والجنوبية، مؤكداً استمرار مثل هذا الدعم لتطوير فروع هيئة السلامة الوطنية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.