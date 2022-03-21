المنفي يبحث مع قنان آخر تطورات العملية السياسية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24_متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الاثنين، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة، سالم قنان، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في البلاد.

وناقش المنفي مع عضو مجلس النواب، الجهود الداعمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة. في اتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتحقيق مطالب الشعب الليبي ببناء دولة آمنة ومستقرة. والأخذ في الاعتبار المطلب الشعبي بأهمية إجراء استحقاقات المرحلة على أسس دستورية تتفق عليها جميع الأطراف.

وفي سياق ليس ببعيد كشفت مصادر برلمانية ليبية مطلعة على مسار المشاورات التي تجريها الولايات المتحدة مع أطراف النزاع في ليبيا، أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند. حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد الذي زكاه البرلمان فتحي باشاغا.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها بحسب موقع ”إرم نيوز“ إن الدعوة الأمريكية. جاءت على خلفية بوادر فشل مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز التي لقيت ترحيبا من المجلس الأعلى للدولة في مقابل تجاهلها من قبل البرلمان.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان فتحي المريمي إن السفير الأمريكي أبلغ رئيس حكومة باشاغا. بالوقوف إلى جانبه باعتبار أن حكومته منبثقة عن مجلس النواب.

وأضاف المريمي في تصريح أدلى به لـ ”إرم نيوز“ أن ”حكومة الدبيبة فيها وزراء قدموا استقالتهم ورحبوا بحكومة باشاغا. باعتبارها منبثقة عن مجلس النواب الذي يختار الحكومة ورئيسها. منوها إلى أن نائب رئيس الوزراء علي القطراني تسلم مقر الوزارة في مدينة بنغازي ومعه عدد من الوزراء أيضا. كما سيتم تسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية خلال الأيام القريبة القادمة. مشيرا إلى أن هناك تأييدا كبيرا من القوى الاجتماعية والسياسية في المنطقة الغربية لحكومة باشاغا.