البعثة الأممية: وليامز ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة غداً

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن بليبيا، ستيفاني وليامز، أعلنت في 3 مارس 2022 عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.

البعثة الأممية، وفي بيان لها، عبر موقعها الرسمي، أوضحت أن وليامز وجهت دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

وأشارت البعثة إلى أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رحّب رسمياً بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد، غير أنه وحتى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس.

ونوهت البعثة، بأن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أرسل خطاباً رسمياً تضمن أسماء المشاركين في اللجنة.

وأضافت: “وإدراكاً من المستشارة الخاصة للأمين العام للرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة، حيث ستبدأ الجلسة يوم غد، 22 مارس، في تونس”.

وتوقعت الأمم المتحدة بأن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة، معربةً مجدداً عن تقديرها للسلطات التونسية لدعمها المستمر للبعثة.