المنفي لـ”حزب الازدهار”: المجلس الرئاسي مستمر في عمله بملف المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل، وعدداً من أعضاء الحزب، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد.

وبحث اللقاء أهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، من أجل بناء دولة آمنة ومستقرة، وسُبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع، باعتبار الانتخابات هي الحل الأنسب للأزمة الليبية.

وأكد المنفي، على استمرار المجلس الرئاسي في عمله بملف المصالحة الوطنية، مشدداً على ضرورة مشاركة كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي، لتلبية تطلعات الليبيين.

ومن جهته، أكد رئيس وأعضاء حزب السلام والازدهار خلال اللقاء، على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، وترحيبهم بمبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، لينعم الوطن بالاستقرار والسلام.