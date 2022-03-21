البعثة الأممية: البرلمان لم يرسل أسماء ممثليه في اللجنة المشتركة وغدا جلسة تشاورية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستعقد غدا الثلاثاء جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية مبينة أن مجلس النواب لم يرسل بعد قائمة بممثليه في اللجنة المشتركة.

وأردفت البعثة الأممية في بيان لها أنه إدراكاً من المستشارة الخاصة للأمين العام للرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة وستبدأ هذه الجلسة يوم غد، 22 مارس، في تونس وتوقعت الأمم المتحدة أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن بليبيا، ستيفاني وليامز، في 3 مارس 2022 عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.

وبينت البعثة الأممية أن المستشارة الخاصة وجهت دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة وفي 10 مارس، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رسمياً بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد غير أنه وحتى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس.

وأضافت البعثة الأممية أن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أرسل في 15 مارس خطاباً رسمياً تضمن أسماء المشاركين في اللجنة.

وأردفت البعثة الأممية أنه إدراكاً من المستشارة الخاصة للأمين العام للرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة وستبدأ هذه الجلسة يوم غد، 22 مارس، في تونس وتوقعت الأمم المتحدة أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجدداً عن تقديرها للسلطات التونسية لدعمها المستمر للبعثة.