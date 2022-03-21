سرت تستفيق على حادثة اختطاف جديدة وسط صمت الأجهزة الأمنية

2من قبل ملثمـين يقـودون سيـــارة تويوتـا مُعـتمـة.

ويُعد اختطاف المواطن احنيش القذافي السابع من نوعه في المدينة التي شهدت خلال أيام موجة من الاختطاف، شملت المواطن جلول عبد السلام جلول، وعضو هيئة التدريس بجامعة سرت، الفيتوري أبوصبع القذافي، بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة، كما أقدم ملثمون يقودون سيارة بيضاء اللون، باختطاف المواطن محمد الساعدي حسن القذافي.

وأشار مصدر 218 إلى أن عمليات الاختطاف بدأت السبت الماضي بتسجيل حالة واحدة لتتصاعد الأحد باختطاف 4 أشخاص، ظلت جميعها مجهولة وغير معروفة الأسباب باستثناء المواطن عادل اقطيط دغمان، والذي جاءت عملية اختطافه عقب لقائه برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس، والذي قابله لإيصال المشاكل والصعوبات التي تواجه مدينة سرت، بحسب رواية المصدر.

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