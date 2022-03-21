ويليامز تؤكد استمرار الدعم الأممي بما يخدم مصلحة الليبيين

أكدت مستشارة الأمين العام حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن الجهود الأممية مستمرة وستركز على المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية بالتوازي بما فيه صالح الليبيين.

وأوضحت ويليامز، أن موقف الأمم المتحدة واضح بشأن إغلاق الرحلات من طرابلس إلى بنغازي لأكثر من أسبوعين، واصفة ذلك بالأمر غير المقبول، داعية إلى إعادة فتح المجال الجوي الليبي الداخلي دون أي تأخير، وعدم إعادة البلاد إلى توترات فترة ما قبل 2019.

وحول مبادرتها الحالية الرامية لإنجاح الانتخابات عام 2022 قالت ويليامز إن هناك دعما أمميا ودوليا واسعا للمبادرة التي تهدف لجمع مجلسي النواب والدولة في لجنة واحدة لوضع أساس دستوري يفضي إلى الانتخابات، إضافة إلى وجود دعم محلي في ليبيا، مشيرة إلى ضرورة احترام السيادة الليبية والمؤسسات الليبية وفي مقدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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