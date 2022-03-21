موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية يعلنون الدخول في اضراب عام الي حين تسوية أوضاعنا الادارية والمالية

استنكر موظفوا شركة الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الإثنين، المعاملة غير العادلة والتهميش المتعمد الذي يتعرض له الموظفين والعاملين التابعين لإدارة فرع المنطقة الشرقية سابقاً والتي تمثلت في عدم انهاء الإجراءات الإدارية لضم ملفات كافة العاملين بالفرع سابقًا وبشكل عقابي متعمد ومقصود مما أدى إلى تأخير المرتبات وتجاهل صرفها لفترات طويلة دون النظر في العواقب الخطيرة المترتبة على تلك وما مس الموظفين من ظلم كبير يتفاقم وقعه بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

الموظفون، وفي بيانهم الذي طالعته قناتنا، ثمنوا كل الجهود الوطنية المخلصة الدراسية لإرساء السلام والمصالحة ودولة القانون وتأسيس شراكة حقيقية تتوج بتوحيد كافة القطاعات والمؤسسات والشركات وتضمن العدالة والمساواة في ادارة شؤون البلاد واحتياجات وخدمات المواطنين الليبيين على حد سواء.

وأعلن الموظفون، الدخول في اضراب عام الي حين تسوية أوضاعنا الادارية والمالية وما اضطرهم إلي هذا الاجراء هو مماطلة ادارة الشركة والجهات ذات الاختصاص بها في انهاء وتسوية أمورهم العالقة أسوة بموظفي فرع مصراتة سابقاً وإدارة جنزور والتي سبق وان وعدنا بإنهائها منذ تاريخ توحيد الشركة بشهر أكتوبر 2020 ولفترة تجاوزت فترة العام والنصف وذهبت هذه الوعود أدراج الرياح وجمدت بدون أي نتيجة تذكر بالرغم من تشكيل لجان لضم الموظفين ولم تظهر أعمال تلك اللجان على أرض الواقع ولم ترى النور الى هذا الحين، علما بتحملهم لكافة مسؤولياتهم خلال تلك الفترة وقيام الجميع بأداء واجباته على أكمل أوجه دون تقصير، مطالبين بسرعة الاستجابة من كافة الجهات السيادية في الدولة داعيين إياهم لمتابعة وتنفيذ مطالبهم الشرعية والمهمة.