شركة الكهرباء: قد نضطر لقطع التيار عن مساكن في عين زارة والمشروع والسراج

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنها قد تضطر لقطع التيار الكهربائي في أي لحظة على المساكن التي قامت بعض شركات المقاولات بإنشائها في أماكن موجود بها شبكات كهربائية معدة للمزارع بمناطق عين زارة، والمشروع، والسراج”.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء:” هذا الأمر قد يتسبب في انهيار الشبكة بأي لحظة، لعدم تأهيلها لتغطية المنازل والعمارات المستحدثة”.

وتابعت:” ندعو المواطنين بالرجوع للشركة، قبل شراء أي مسكن لمعرفة إذا كان المقاول نفذ الشبكة الكهربائية بطريقة سليمة أم لا”.

واستطردت الشركة، في بيانها:” سنوافيكم بأسماء الشركات التي تنفذ المساكن دون الرجوع للشركة، وفق المخطط المعتمد لديها”.