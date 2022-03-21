افتتاح مكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

افتتح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله اليوم الاثنين مكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان له أن المؤسسة زودت المركز بمنظومة أرشيف إلكترونية تكفل توفير وتعزيز الوصول الحر إلى مصادر المعلومات، وتسهيل إجراء البحوث والدراسات للأساتذة والباحثين وطلاب العلم في مجال الدراسات التاريخية، وذلك من خلال الاستفادة من المصادر والمراجع المتوافرة لدى مكتبة المركز والكتب التي تقدر بنحو 450 ألف كتاب.

وأوضح صنع الله، خلال كلمة له أن ما قامت به المؤسسة من دعم للمركز متمثلا في توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لحفظ الأرشيف الورقي الكترونيا يعدّ عملا بسيطا ومتواضعا وبأن دعم المركز بكافة الاحتياجات والمتطلبات هو واجب وطني من أجل استمراره في أداء دوره التاريخي في حفظ وتوثيق الذاكرة الليبية، مؤكدًا أن من لا يملك تاريخا لا يملك حاضرا ولا مستقبلا.

وأكد مصطفى الله، أن المؤسسة ستكون داعما دائم للمركز ولن تتوانى في تقديم يد العون كلما توفرت الامكانيات، وذلك تطبيقا لمسؤوليتها الاجتماعية باعتبار المركز يقع في قلب العاصمة التي تحضن مقار أغلب الشركات النفطية وأن هذا المشروع يهم كل الليبيين ويحافظ على تاريخهم وموروثهم الثقافي وهذا الدعم يعدّ عملا وطنيا بامتياز.

وحث صنع الله، جميع الجهات المسؤولة في ليبيا على المساهمة في تطوير المركز، والحفاظ على ما يحويه من مخطوطات وكتب ووثائق نادرة تمثل تاريخ وذاكرة ليبيا.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة المركز محمد الجراري، بجهود إدارة المؤسسة المتمثلة في صنع الله، وإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، لاهتمامهم البالغ ومساهمتهم في الحفاظ على ما يقارب 30 مليون وثيقة داخل المركز تمثل ذاكرة ليبيا ووضعها الكترونيا أمام الطلاب والباحثين بشكل سهل وسلس والمحافظة على أصل هذه الوثائق التاريخية والنادرة وتخزينها بالشكل الأمثل.

وتجول صنع الله، برفقة الوفد المرافق له، داخل أروقة المركز رافقه فيها مسؤولي المركز، شملت قسمي الوثائق الأجنبية والعربية، وأقسام المخطوطات، والتصوير، والرواية الشفوية، والأرشيف العام، وتلقى شرحا وافيا حول ما تحويه الأقسام من وثائق ومخطوطات ذات أهمية ورمزية تاريخية كبيرة.

وقدم مسؤولو المركز، عرضا مرئيا يحوي أهم الأعمال التي تم تحويلها رقميا، والأعمال المستقبلية التي يطمح المركز لإنجازها، وإمكانية مساهمة المؤسسة في تحقيقها.

يذكر أن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية يضم ما يقارب 30 مليون وثيقة عن تاريخ ليبيا مكتوبة ومسموعة ومرئية.