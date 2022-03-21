تحذير دولي من مخاطر النزاع الداخلي على الإنتاج الزراعي في ليبيا

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، من تسبب النزاع الليبي في إضعاف قدرة البلاد على مواجهة مخاطر التغير المناخي.

وقالت اللجنة، في بيان، إن النزاع «أضعف قدرة ليبيا على مواجهة مخاطر تقلبات المناخ، إذ من المرجح أن تتفاقم آثار هذه المخاطر على الإنتاج الزراعي، وبالتالي سبل عيش آلاف الناس وغذائهم وأمنهم الاقتصادي».

قرية العوينية ضحية العنف

وضربت اللجنة مثالاً بـ«قرية العوينية الواقعة جنوب غربي طرابلس، حيث تشكل الزراعة المصدر الرئيسي لدخل معظم السكان، ما أجبر العنف المحتدم الكثير من المزارعين المحليين على هجر أراضيهم ومنازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى التماسًا للسلامة».

وبعد سنوات من النزوح، عاد بعض المزارعين إلى ديارهم ليجدوا أراضيهم، وقد أهلكها العطش، في الوقت الذي تضررت فيه البنية التحتية من جراء النزاع، وفق اللجنة.

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كما تلفت النظر إلى أنه «في بلد معظم أراضيه صحراوية ولا تزيد نسبة الأراضي الصالحة للزراعة عن 2%، يهجر المزيد من المزارعين نشاطهم الزراعي في ظل ندرة موارد المياه، والأراضي التي ترويها مياه الأمطار تنتج محاصيل ضئيلة للغاية بسبب موجات الجفاف».

التغيرات المناخية تهدد ليبيا

كما اعتبرت أن «ليبيا تتأثر من تغير المناخ بدرجة أكبر من غيرها، وهي مصنفة ضمن البلدان الأقل استعدادًا لمواجهة الأخطار المناخية على مستوى العالم».

وفي وقت سابق دعت بعثة الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية إلى النظر في التغير المناخي والتخطيط للتخفيف من آثاره الشديدة على البلاد. وجاء بيانها في تدوينة على «فيسبوك»، بعدما شهدت العاصمة طرابلس عاصفة ترابية تذكرت بالتغير المناخي وعواقبه التي ستغير الحياة، كما نعرفها. وقالت إن ليبيا تعتبر من بين أكثر دول العالم تضررًا من كارثة المناخ وارتفاع درجات الحرارة.