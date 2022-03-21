الدبيبة يتابع الأوضاع المالية للمؤسسة الوطنية للنفط

العنوان – طرابلس

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين الأوضاع المالية للمؤسسة الوطنية للنفط.

واستعرض الدبيبة خلال اجتماع عقده الرئيس مع وزيري المالية خالد المبروك والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في ديوان مجلس الوزراء، الإجراءات الواجب اتباعها لدعم المؤسسة، بهدف زيادة الإنتاج.

وخُصص هذا الاجتماع، لوضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تواجه الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية.

وأوضح رئيس مؤسسة النفط، أن هناك صعوبات تواجه المؤسسة في أداء مهامها من خلال دعم العاملين بالحقول النفطية واعتماد الخطة التطويرية المقترحة للعام 2022، التي من خلالها نستطيع زيادة القدرة الإنتاجية.

وأصدر رئيس الوزراء، تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والنفط والغاز، من أجل دعم المؤسسة الوطنية للنفط.