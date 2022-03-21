ليبيا الخامسة عربيا بين الدول الأكثر سعادة

حصلت ليبيا على المركز الخامس عربيا والـ86 عالميا كأكثر الدول سعادة، متقدمة على جارتيها تونس ومصر اللتين حلتا في المركزين التاسع والعاشر عربيا والـ120 والـ129 عالميا.

وذلك ضمن التقرير الذي أطلقته الأمم المتحدة للسعادة لعام 2022 الذي تضمن تحليلا لآثار جائحة فيروس كورونا على حياة الناس بين عامي 2019 و 2021.

هذا تصدرت البحرين الدول العربية الأكثر سعادة، وأعقبتها في الترتيب الإمارات والسعودية والكويت، حيث تبوأت هذه الدول المراكز الـ21 والـ24 والـ25 والـ50 عالميا.

وجاء ذلك على أساس مؤشرات متوسط العمر المتوقع للسكان ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتفشي الفساد وثقة الجمهور والكرم داخل المجتمع.

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