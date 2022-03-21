اليسير: الدبيبة أكبر سارق في تاريخ ليبيا هو وعائلته والإخوان يسيطرون على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ويسرقون أموال الشعب

هاجم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير، مجلس النواب ووصف أعضائه كأنهم في مزاد علني يبيعو أنفسهم لمن يشتري.

اليسير، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “مجلس النواب ليس متجانسا وليس له نفس التوجهات، ولا يقف على أرضية صلبة كممثل للشعب الليبي، ولا يملك مجلس النواب، القدرة على وضع سياسة ناجحة في أي برنامج مثل تشكيل حكومة باشاغا”.

وأردف بقوله “للأسف الشديد مجلس النواب وأعضائه كأنهم موجودين في مزاد علني، ولا يملكون مبادرة، فهم يبيعوا لمن يشتري، فباشاغا ومن وراء باشاغا ضد الدبيبة، تمكنوا من جمعهم، ومجلس النواب ليس لديهم مبادرة، بل لديهم أوراق يبيعوا فيها”.

ومضى بقوله “الإخوان ومن تحالف معهم من الميليشيات يرفضون بالكامل إجراء الانتخابات أو تسليم الدولة لرئيس أو برلمان قوي، لأنهم يريدون لحالة الفوضى هذه أن تستمر، وميليشيات المنطقة الغربية هي الآن في السلطة، ومن يمتلك أموال الشعب الليبي، الإخوان المسلمين، وأتوا بالدبيبة ليعمل معهم”.

وشدد على أنه يستحيل أن يصل الإخوان لرئاسة الوزراء لولا هذا الوضع الفوضوي، مضيفا “الدبيبة أكبر سارق في تاريخ ليبيا هو وعائلته، وتحت أي ظروف منطقية يمكن أن تصدق أن أكبر سارق في تاريخ البلاد يصل إلى رئاسة الوزراء”.

وانتقل للهجوم على مجلس الدولة الاستشاري بقوله “تجربتي مع ما يسمى بمجلس الدولة لا نستطيع نستسيغ أي عقل أو منطق يقول إن له أي شأن شرعي أو نعول عليه للوصول إلى اتفاق أو توافق، فنحن ننسى كشعب ونخب ننسى كيف أتى مجلس الدولة، فهو أتى بانقلاب فجر ليبيا على مجلس النواب الشرعي، ثم انقسموا وشكلوا هذا الجسم من قبل من قادوا الانقلاب”.

وأردف بقوله “مجلس الدولة لا يمثل الشعب الليبي، بل يمثل من قادوا انقلاب فجر ليبيا، ومستمرين في ممارسة مسرحية على الشعب الليبي، وأي توافق مع مجلس الدولة ليس له معنى كأنك تريد التوافق مع مجرم أو مغتصب”.

واستمر في هجومه قائلا “هذه مسرحيات وضحك على الذقون والشعب الليبي، لأن الجميع ينسى أن هذه الأجسام كلها غير شرعية، بدءا من مجلس النواب، ومجلس الدولة داعم أساسي للميليشيات وحالة الفوضى، وهي من تحميهم ومدعومين من مصرف ليبيا المركزي، والكل تحالف على الشعب الليبي”.

وتطرق إلى أنه لا يمكن “الاستمرار في مشهد يتم الضحك فيها على الشعب الليبي، ويريدون أن يدخلونا في دائرة أخرى مفرغة لينسونا الانتخابات، والعاصمة محتلة وإيرادات الشعب الليبي تسرق، فلماذا لم يتفقوا يوما على إيقاف هذ النزيف الذي تعاني منه البلاد”.

وانتقل للحديث عن الموقف الدولي بقوله “المجتمع الدبلوماسي وأمريكا يتعاملون مع ليبيا بطريقة دبلوماسية ويتركونا تحت رحمة الميليشيات وكأن الشعب منقسم، وكأن الميليشيا تتمثل نصف الشعب الليبي، والدبلوماسية الأمريكية تستخدم الكلمات الجميل، ولكن ليس هناك فعل، لغياب الإرادة لمساعدة ليبيا للمضي قدما”.

وأضاف بقوله “لا توجد قيادة دولية حقيقية يمكنها أن تساعدنا في الخروج من أزمتنا، وكلما كان هناك إرادة حرة للتخلص من الميليشيات تعيدنا ويليامز ونورلاند للمربع الأول مجددا، ومن الواضح أن المجتمع الدولي ليس لديهم من جديد يقدمونه منذ 2014 حتى الآن”.

وطالب بضرورة نسيان تجهيز أمريكا أو الأمم المتحدة أي حل بشأن الأزمة الليبية، واصفا أي أي حل منهم “سيدمرنا أكثر مما فعلوا في 2011″،

وتحدث عن أن “عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا لن يتفقوا أبدا فهم رغم أنهم أبناء المدينة الواحدة، لأن جماعة الإخوان التي تسيطر عى مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ويسرقون أموال الشعب الليبي، وأولئك الذين يصرفون في أموال الشعب الليبي، يشترون بها مدرعات جديدة، لمن يشتروها والشعب جوعان”.

وذكر أن الأزمة في الانتخابات ليس قاعدة دستورية، واصفا الأمر بأنه ليس إلا “مجرد مسرحيات تمدد في بقاء الأجسام الجاثمة على صدورنا، والواقع الأليم أن الدولة الليبية مختطفة من ميليشيات وتنظيم دولي متحالف معها، والمشكلة الرئيسية في مصرف ليبيا المركزي”.

ونوه إلى أن “الإخوان لن يسمحوا بإرجاع الأمانة للشعب الليبي، والمجتمع الدولي يضيع وقتنا ويجعلنا ندور في دوائر مفرغة، ويجب أن نقف وقفة واحدة أمام الميليشيات لنسترد حقوقنا، لأنه لن يفعل شيئا السفير الأمريكي والمبعوث الشخصي لها ريتشارد نورلاند ولا مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لحل مشاكلنا”.

وأعرب عن اعتقاده بأنه “لن يتفق أي من تلك الأطراف، وكل ما يفعلونه باطل وفاشل، لأنهم فشلوا في إنجاز الترتيبات الأمنية التي تجهز البلاد للانتخابات، وخروج الميليشات وتسليم سلاحها”.

وأتم بقوله “لا يتمكن أحد من قول الحقيقة في داخل ليبيا والمنطقة الغربية، لأن حياتهم مهددة بالخطر والأسلحة موجهة إلى رؤوسهم وتحت التهديد هم وأولادهم، ونريد أن يواجهوا الشعب بالحقيقة ومن يختطف الدولة الليبية، والحل الوحيد في استرداد الدولة من أولئك المجرمين والميليشيات”.