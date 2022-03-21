ما التحديات التي تواجه الصحافة الالكترونية في هذه المرحلة؟

أكد الكاتب الصحفي الليبي علي الهلالي أن الفجوة شاسعة بين ما يريده المتلقي للرسالة الإعلامية في دول المغرب العربي وما تقدمه الصحافة لأن بعضها يقدم طرحا يراه المواطن نوعا من الترف الفكري فماذا يمكن أن يفيد الحديث عن النصوص الشعرية مع الجائع .. أو كيف تعرض لإشكالية الثقافة مع مجتمع يعاني من حالة من عدم الاستقرار .. أو كيف نقنع من لايملك بيتا يضمه مع أسرته بأن الوطن جدير بالحب مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن صلاح المنظومة العمل الإعلامي من صلاح الصحفي نفسه لأن الصحفي وفق مهنته هو معلم وهو مرشد ودليل ومسؤول ومؤتمن على قضايا الناس والوطن، وأي إخلال في هذا الأمر سيتسبب في انحراف الصحافة.

إلى نص الحوار:

برأيك إلى أي مدى يمكن القول إن الصحافة في دول المغرب العربي لازالت تقوم بأدوارها الرئيسية في التوعية والتثقيف وتلبية الاحتياجات المعرفية للمتلقي؟

الصحافة عموما أداة توعوية تثقيفية إضافة إلى كونها إحدى روافد المعرفة ومن خلالها يتم توجيه الرأي العام نحو قضايا وطنية كانت أو اجتماعية لحشد الجمهور نحو توجه معين بشأنها أو تسليط الضوء على مايجري على الساحة السياسية في البلد لإعلام المواطن به ومن ثم يقف منه الموقف الذي يفترض به، كأن يتم التحشيد الإيجابي أو اتخاذ موقف مضاد من السلبي .. على كل الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وعلى صعيد آخر تتحمل الصحافة مسؤولية كشف القضايا التي تتعلق بالمواطن أمام المسؤولين كي يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

من هنا تكون الصحافة قامت بدورها، أي كشفت أمام المسؤول حقائق الأشياء ووضحت الصورة كاملة أمام المواطن الذي هو المصدر الرئيسي للشرعية.

واليوم نجد أن الصحافة في بعض المجتمعات العربية قد تحولت إلى سوق التجارة ولم تعد أداة في معركة الوطن ضد التخلف من خلال تحولها إلى مناشير للرديح السياسي أو لوحات إعلانية للتجارة التي طحنت المواطن وانحرفت عن دورها الأساسي والجوهري.

كما أن الغزو الفكري والثقافي للمجتمعات العربية ساهم في تعطيل الصحافة عن دورها عبر ما صارت تتناوله من موضوعات لا تقترب من المواطن وقضاياه أو ما يمكن اعتباره نوع من الترف الذي لا يحتاجه المواطن الغارق في مشاكله وهمومه

هل ترى أن الصحافة مازالت سلطة رابعة أم أن القيود السياسية سلبتها الكثير من سلطاتها؟

الصحافة ليست سلطة رابعة بالمعنى الحقيقي بل هي الاولى، تتربع على هرم السلطة إذ هي من يطيح بحكومات ومن يرفع معدلات أخرى ومن يعيد ترتيب الأوراق في أي مجتمع فيما لو كانت قوية، وقوتها تنبع من استقلاليتها وحياديتها وصدقها، فالاستقلالية تمنحها القوة لأنها لو كانت تابعة للسلطة لإجبرها ذلك على أن تكون عمياء عن تجاوزاتها وسوءاتها ..والصدق يمنحها التفاف الناس عليها تبعا لمعايشتها قضاياهم من جانب صادق وموضوعي دون محاباة أو تدجيل أو تزويق للأشياء وتسميتها بغير مسمياتها.

وما سلب سلطان الصحافة منها هو تحولها إلى تابع للسلطات وبذلك صارت وكأنها مكتب إعلامي للحكومة تدعو لها وتزين للناس حالها ومن ناحية أخرى صارت تهتم بالمورد المالي أكثر من اهتمامها بقضايا الإنسان من حيث الدعاية والإعلانات التي عرفت بعض الأطراف أنه طريق للسيطرة على الصحافة، وهناك من صارت عدوا للناس لأنها صارت عليهم لا لهم من باب تناولها لقضاياهم بشكل مشوه.. وفقدت بالتالي مصداقيتها مع الناس الذين انفضوا عنها.

الصحافة عموما تتأثر بالأوضاع السياسية كما تؤثر فيها فكيف تنظر إلى هذه العلاقة في دول المغرب العربي؟

الصحافة العربية للأسف تعاني عجزا كبيرا وقصورا أكبر في متابعة قضايا مواطنها ما اضطر المواطن العربي إلى متابعة قضاياه عبر منافذ أخرى تتاجر في تلك القضايا وتوجهها لخدمة أجندتها السياسية المضادة لبلده.

السبب في ذلك يتقاسمه كلا من الصحفي والصحافة كمؤسسة .. فالبعض من الصحفيين في البلاد العربية عموما والمغرب العربي خصوصا انتهج طريقا يتشبه فيه بصحفيي الغرب الذين تجاوزوا القيم والأعراف ولم تعد عندهم حدود لشئ ما جعل منه كائنا خطرا على المجتمع .. على سبيل المثال تناوله لقضايا تتعارض مع قيم المجتمع أو إثارة ما يمكن أن يسيء للقيم المجتمعية ويهدد السلم الأهلي أو يستعدي الناس اعتقادا منه أن ذلك كفيل بصناعة شهرته أو الإساءة للآخرين واستخدام أساليب التجريح.. وهنا تزداد الهوة اتساعا بينه وبين الصحافة التي هي رسالة سامية قبل أن تكون مهنة.

ومن جانب آخر هناك بعض الصحف سلكت دربا مختلفا من خلال ما تعرضه تحت ذريعة ما يسمى “حرية الصحافة” من قضايا وموضوعات مستوردة وتسببت في نكبات كبرى للصحافة حيث جعلت منها صحافة صالونات أو صحافة فضائح وهذا خطير لأن الكلمة التي لا تصنع حياة يجب أن تموت.

في كثير من الحالات فقدت بعض الصحف والصحفيين تواصلهم واتصالهم بمجتمعهم .. وصاروا ما يمكن تسميته “خواجة” في بلده أي في حالة اغتراب خطيرة عنه وعن قضاياه.

الضغوط السياسية والمشكلات الأمنية دفعت لظهور ما يعرف بالإعلام المهاجر.. برأيك كيف يمكن للأوطان أن تعيد إعلامها المهاجر وتكون بيئة حاضنة له ؟

الإعلام المهاجر نوعان:

إعلام وطني اجُبر على أن يكون خارج الوطن لأن من يتصدر المشهد في الوطن يكمم الأفواه الوطنية ويرفض المشاريع الوطنية ويحارب أي محاولة لاستنهاض الناس حيث أنه تمكن من السلطة عن طريق أدوات لا تريد بالوطن خيرا وهنا الإعلام المهاجر يقوم بدور وطني حيث يستصرخ الناس لنصرة قضايا وطنهم ويدعوهم للتشبث به والالتفاف حوله ويدعو لإنقاذه .. وآخر غادر الوطن لمسائل مختلفة حيث رأس المال والمواقع والقدرات البشرية المختلفة.

الرسالتين مختلفتين فالأول لا يمكن أن يعود للوطن إلا إذا عاد الوطن .. والثاني لا يمكن أن يعود أيضا لعوامل وضمانات مادية .. أما غيرهم فيمكن أن يكون موطنه المؤقت خارج الوطن لمسائل تختلف ويعود مع تحسن الظروف التي كانت عائقا لوجوده في بلاده.

إلى أي مدى تتفق مع الرأي القائل إن الصحافة الورقية شارفت على الانقراض؟

الصحافة مهامها الرصد والنشر والتوثيق .. والصحفي هو مؤرخ اللحظة وبالتالي الصحيفة هي وثيقة تاريخية وحتى النشر الالكتروني لن يحل محلها لأن الصحيفة يمكن الرجوع إليها في أي وقت والاحتفاظ بها وهذا لا يمكن أن يتأتى مع الصحف الالكترونية .. ولا أتصور أن تنقرض بل يمكن أن تضمحل ولكنها تبقى.

هل تراجع الصحافة الورقية لصالح الصحافة الإلكترونية يؤثر سلبا على الرسالة المقدمة؟

رسالة الصحافة ليست حكرا على الطريقة والوسيلة فيمكن أن تؤدي رسالتها من خلال كل الطرق والوسائل .. ورقي إلكتروني تفاعلي وغيرها..بالعكس يمكن للصحافة مع الانتشار الإلكتروني أن تؤدي دورا أكبر وأوسع .. وما تصله عبر النشر الإلكتروني أكبر مما تغطيه عبر انتشارها الورقي.

التحدي الذي تواجهه الصحافة الإلكترونية يتمثل في مدى انتشار شبكة الانترنت وتغطيتها كامل المنطقة لأنه من غير المعقول أن تكون هناك صحف الكترونية ومعظم المناطق لا تصلها الشبكة أو ما يمكن أن يساعد على التصفح من حيث الأجهزة وتوفرها وسهولة الحصول عليها من حيث التكلفة أو من حيث الوفرة.

برأيك إلى أي مدى توجد فجوة بين ما تقدمه الصحافة المغاربية وما يحتاجه المتلقي؟

لازال البون شاسعا بين ما يريده المواطن وما تقدمه الصحافة لأن بعضها يقدم طرحا يراه المواطن نوعا من الترف الفكري فماذا يمكن أن يفيد الحديث عن النصوص الشعرية مع الجائع .. أو كيف تعرض لإشكالية الثقافة مع مجتمع يعاني من حالة من عدم الاستقرار .. أو كيف نقنع من لايملك بيتا يضمه مع أسرته بأن الوطن جدير بالحب

كذلك من العبث أن تتناول الصحافة قضايا بعيدة عن الحياة اليومية للمواطن الذي لابد أن تكون الصحافة أداته في معركته مع الحياة

برأيك كيف يمكن إصلاح منظومة العمل الصحفي؟

صلاح المنظومة من صلاح الصحفي نفسه لأن الصحفي وفق مهنته هو معلم وهو مرشد ودليل ومسؤول ومؤتمن على قضايا الناس والوطن، وأي إخلال في هذا الأمر سيتسبب في انحراف الصحافة لأنه هو المحرر ومدير التحرير ورئيس التحرير وهذه المنظومة يجب أن تكون في القمة حتى تقدم ما يحفظ شرف المهنة.

ايضا الصحفيين من خلال نقاباتهم مسؤولون عن تطهير صفوفهم من الدخلاء الذين يسيئون للمهنة وينحرفون بها،فالصحافة هي صحافة الناس وليست صحافة الحكومات.