شراكة ليبية إيطالية لترميم المباني التاريخية ببنغازي

نظمت بلدية بنغازي والقنصلية العامة الإيطالية في بنغازي، الاثنين، ورشة عمل لتعزيز الشراكة وإعادة إعمار المباني التاريخية عبر الشراكة بين الخبراء الطليان والليبيين.

وشهدت الورشة عروضاً قدّمها أكاديميون ومهندسون معماريون إيطاليون خبراء في الترميم والتخطيط الحضري وتاريخ العمارة، ينتمون إلى جامعات بريشيا، وروما لا سابينزا، والبندقية، بالإضافة إلى عروض تقديمية حول سلسلة الإنتاج في أعمال الترميم ذات الصبغة الإيطالية، برعاية الرابطة الإيطالية للترميم المعماري والفني والحضري والرابطة الوطنية لأعمال البناء والاتحاد الوطني للحرف اليدوية والصناعات الصغرى والمتوسطة، ورابطة المنظمات الإيطالية للهندسة والعمارة.

من جانبه أكد رئيس المجلس التسييري صقر بوجواري أهمية الحفاظ على هوية المدينة، خاصة من خلال مبانيها التاريخية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل البلدية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بترميم مبنى منارة سيدي أخريبيش والمجلس التشريعي البرقاوي سابقاً، وحوش الكيخيا بيت الثقافة بنغازي.

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