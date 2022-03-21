النحيب: مبادرة ويليامز فاشلة وستطرح خطة بديلة في اللحظات الأخيرة

قال عضو مجلس النواب بدر النحيب إن لدى ستيفاني ويليامز خطة بديلة ستقدمها في اللحظة الأخيرة، إذ إنها على يقين من أن مبادرتها الأخيرة لن تنجح وهي فاشلة بجميع المقاييس.

أضاف النحيب أن ويليامز تريد تشكيل كيان جديد كونها تعرف أن اللجنة المشتركة للقاعدة الدستورية لن تنجح في مهامها، فمجلس النواب قدم خارطة كاملة للقاعدة الدستورية والانتخابات وحكومة فتحي باشاغا ستبدأ عملها هذا الأسبوع، لافتا إلى أن النواب سيسلم ويليامز غدا أسماء الـ12 عضوا للجنة المشتركة للقاعدة الدستورية وهو يعرف مسبقا أنها فاشلة، فالبرلمان سيتعاطى مع مبادرة ويليامز بسبب الاتهامات بالتعطيل التي تمثل ضغطا كبيرا.

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