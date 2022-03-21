وليامز تلتقي ممثلي الأعلى للدولة في لجنة الاتفاق على القاعدة الدستورية في تونس

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أن مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز تعقد يوم غد الثلاثاء جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المشتركة للاتفاق على قاعدة دستورية. في تونس.

وأكدت أنه حتى اليوم. لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس.

وأضاف البعثة في بيان لها. أنها تتوقع أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. رحب رسمياً بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد.

وذكرت البعثة أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أرسل خطاباً رسمياً تضمن أسماء المشاركين في اللجنة.

وفي 03 مارس الجاري أعلنت وليامز عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.