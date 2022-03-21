اتفاق بين الهلال الأحمر الليبي ونظيره النرويجي يستهدف 4 بلديات

استجابةً للاحتياجات والتحديات المتزايدة لملف الأمراض غير المعدية، تم التوقيع على اتفاقية لإطلاق مشروع صحي مجتمعي مشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي والصليب الأحمر النرويجي.

بحسب بيان اللجنتين، سيستمر المشروع حتى نهاية عام 2023 مستهدفا 4 بلديات، البيضاء ومصراتة وسبها وأبو سليم (طرابلس) ليصل إلى 20% من سكان ليبيا؛ لنضمن تحسن الحالة الصحية لسكان هذه المناطق من خلال الاستجابة المجتمعية واستمرار توفير الرعاية الصحية.

وسيقدم متطوعي الهلال الأحمر الليبي جلسات تعليمية للأشخاص المرضى للمساهمة في تقليل عبء الأمراض غير المعدية على النظام الصحي في ليبيا.

بالإضافة لهذا، تم تمديد الاتفاقية الحالية –بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي والصليب الأحمر النرويجي– الخاصة بتطوير النظام المالي للهلال الأحمر الليبي بما يتوافق مع المعايير المالية الدولية والقوانين الليبية.