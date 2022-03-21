اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لرابطة الأحزاب الليبية تجتمع في بنغازي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

21 March, 2022

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لرابطة الأحزاب الليبية صباح اليوم الاثنين ، اجتماعها التحضيري الثاني بمقر حزب حركة المستقبل الليبية ببنغازي.

وناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية للمؤتمر والذي ستنعقد فعالياته ببنغازي في السادس والعشرين من مارس الجاري ، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على دعوة وحضور الأحزاب الوطنية من داخل الرابطة وخارجها، حيث أكد عشرون حزبا مشاركتهم في فعاليات المؤتمر.

يذكر أن رابطة الأحزاب الليبية تكونت من 32 حزبا من مختلف المناطق .