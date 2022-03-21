ليبيا الان

السفارة الليبية بالقاهرة: علاج المرضى الليبيين متوقف على إحالة المخصصات المالية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالقاهرة محمد عبد العالي، بأن السفارة تترقب انفراجة في ملف علاج المرضى في الساحة المصرية، عبر إحالة المخصصات المالية خلال أيام.

وأضاف عبد العالي خلال لقائه عدداً من المرضى ومرافقيهم بمقر السفارة، الاثنين، في حضور اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المرضى ورئيس المكتب الصحي المكلف، أن المشكلة المتعلقة بعلاج المرضى تكمن في عدم إحالة أي مخصصات مالية لعلاج المرضى منذ فترة ليست بالقصيرة، على الرغم من المناشدات المتكررة بالخصوص.

يُذكر أن ديوان المحاسبة طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالإفراج عن المخصصات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في الخارج، محذراً من تأثير التأخير في صرف هذه المخصصات على أوضاع المرضى في الخارج بعد توقف المصحات والمستشفيات عن استقبالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك