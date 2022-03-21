السفارة الليبية بالقاهرة: علاج المرضى الليبيين متوقف على إحالة المخصصات المالية

أفاد القائم بالأعمال في السفارة الليبية بالقاهرة محمد عبد العالي، بأن السفارة تترقب انفراجة في ملف علاج المرضى في الساحة المصرية، عبر إحالة المخصصات المالية خلال أيام.

وأضاف عبد العالي خلال لقائه عدداً من المرضى ومرافقيهم بمقر السفارة، الاثنين، في حضور اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المرضى ورئيس المكتب الصحي المكلف، أن المشكلة المتعلقة بعلاج المرضى تكمن في عدم إحالة أي مخصصات مالية لعلاج المرضى منذ فترة ليست بالقصيرة، على الرغم من المناشدات المتكررة بالخصوص.

يُذكر أن ديوان المحاسبة طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالإفراج عن المخصصات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في الخارج، محذراً من تأثير التأخير في صرف هذه المخصصات على أوضاع المرضى في الخارج بعد توقف المصحات والمستشفيات عن استقبالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية