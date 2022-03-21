قافلة محملة باحتياجات هيئة السلامة الوطنية تتوجه للمنطقة الشرقية بدعم من الرئاسي

طرابلس 21 مارس 2022 (وال)- توجهت اليوم الإثنين؛ قافلة مكونة من 18 شاحنة من طرابلس إلى المنطقة الشرقية، محملة باحتياجات لفروع هيئة السلامة الوطنية.

وسيّرت القافلة بناء على توجيهات من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تحت شعار “أبشروا”، لدعم فروع وأقسام ووحدات هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية لتمكينها من أداء مهامها.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على مجهودات رئيس هيئة السلامة الوطنية عثمان مليقطة، لتعاونه لدعم فروع الهيئة في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي – وفقا لمكتبه الإعلامي – استمرار الدعم لفروع هيئة السلامة الوطنية حتى يتم تطويرها وتتمكن من أداء المهام الموكلة لها. (وال)

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