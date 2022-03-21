وزارة المالية بصدد إنهاء إجراءات 6 أشهر من منحة الأولاد – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية عمر بسيسة. أنهم بصدد إنهاء إجراءات الستة أشهر من منحة الأولاد لإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي في أقرب وقت.

وأوضح بسيسة في تصريحات صحفية. أن العمل جارٍ لإحالة الستة أشهر التالية من المنحة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد رئيس الفريق الإعلامي. أن هذا الإجراء قد يستغرق حوالي عشرة أيام. ليتم بعدها تحويل القيم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

ولفت بسيسة. إلى أنه تمت إحالة ثلاثة أشهر من المنحة المخصصة للأولاد إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرفها.

وكان رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. أعلن منتصف الشهر الجاري أنه سيتم صرف 9 أشهر من منحة الأبناء دفعة واحدة قبل شهر رمضان المبارك.

وفي تسجيل تم بثه عبر منصة حكومتنا قال الدبيبة: “أحببت أن أسعد أهالينا بهدية قبل شهر رمضان. وأريد الشعب الليبي شرقا وغربا في أن يفرحوا بالشهر الكريم”.