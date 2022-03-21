عبد الجليل: الدبيبة سعى مراراً لتأجيل الانتخابات للاستمرار في منصبه

أكد الناطق باسم الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، اليوم الإثنين، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية فشلت في أداء المهام الموكلة لها، والدبيبة كان يطلب دائماً من رؤساء الدول الذين التقاهم تأجيل الانتخابات من أجل استمرار حكومته.

عبد الجليل، وفي تصريحات متلفزة، قال: “مجبرون على المضي بمرحلة انتقالية عبر حكومة جديدة، بعد أن ثبت لنا عدم قدرة الحكومة الحالية على إجراء الانتخابات”، مؤكداً أن الحكومة الليبية هي نتاج توافق ليبي ليبي، وبإمكانها العمل في كافة مناطق ليبيا.

وأشار إلى أن التعديل الدستوري رقم 12 ومخرجات لجنة خارطة الطريق هما ما سيضمن إجراء الانتخابات، مضيفاً: “لن تستمر حكومتنا في مهامها ليوم واحد في حال لم تتمكن من إجراء الانتخابات في التاريخ الذي تحدده المفوضية”.

وتابع: “لن نستخدم العنف للدخول إلى طرابلس، لكننا في الوقت نفسه لن نعمل من خارج طرابلس، ولن تكون هناك حكومة موازية، ومشروع الميزانية جاهز وسنقدمه لمجلس النواب فور دخول طرابلس، ولن تعمل الحكومة الليبية دون ميزانية معتمدة”.

وأضاف: “سنحاسب كل من تورط في الفساد، ولن نتستر على أحد، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا لن يدخل سباق الانتخابات”.