الصول: قد يتسلم باشاغا السلطة قبل شهر رمضان دون معوقات

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد يلجأ إلى سيناريو “المماطلة واستنزاف الوقت” انتظاراً لحلول شهر رمضان، ثم عيد الفطر.

وشدد الصول، في تصريحات صحفية، على أن الدبيبة سيضطر في النهاية، لتسليم السلطة، هناك مشاورات ومفاوضات جارية بين أطراف محلية تمتلك القوة والسلاح لإجباره على تسليم السلطة”.

وأضاف:” طبقا لبعض التوقعات فقد يتم تسليم السلطة من الدبيبة إلى باشاغا قبل شهر رمضان ودون معوقات”.

ولفت إلى أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة، بكل الدعم الدولي له، ظل 3 أشهر في تونس بعد صدور قرار تكليفه، ولم يتمكن من الوصول إلى طرابلس، بسبب تعنت خليفة الغويل في تسليمه السلطة.

وأوضح أن هناك بعض الإجراءات الأخيرة التي قد تسرع من عملية تسليم السلطة، مثل الرسالة التي وجهها مجلس النواب لمصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، بعدم تحويل الإيرادات النفطية للمصرف المركزي باستثناء الرواتب.

وأكد أن تلك الرسالة ستعني حرمان الدبيبة، من استمرار توظيف العوائد النفطية لخدمة دعايته السياسية، في حين تتلقى حكومة باشاغا دعم أطراف دولية وإقليمية.