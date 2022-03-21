العرفي: البرلمان سيشارك في مباحثات تونس لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، اليوم الإثنين، إن اللجنة التي اختارها البرلمان للمشاركة في مباحثات الحوار بتونس، تأتي في سياق خارطة الطريق النيابية ووفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر.

وأكد العرفي، في تصريحات صحفية، أنهم شكلوا هذه اللجنة من 12 عضوا مناصفة بين النواب وخبراء في القانون الدستوري بغية حل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات ومعالجة القوانين الانتخابية.

ولفت إلى أن الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير، أي بعد نحو أربعة عشر شهرا.