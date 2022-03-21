أقنان: حل أزمة الحكومتين بيد تركيا وأمريكا ودولاً أخرى

قال عضو مجلس النواب، سالم أقنان، إن الوصول لحل أزمة حكومتي الدبيبة وباشاغا، يتوقف مع الأسف على تكثيف دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وبعض الدول الإقليمية، والجوار الليبي من مشاوراتها مع القوى المحلية.

أضاف في تصريحات صحفية أنه إذا لم يحدث هذا التكثيف الدولي فستبقى الأمور معلقة لمدى أبعد بكثير من شهر رمضان المقبل، و مشاورات نورلاند الأخيرة في إحدى الدول العربية، تسعى لحل الأزمة قبل أن يجتمع أو يدعو للاجتماع مع أي أطراف ليبية.

وتابع قائلًا أن هذا الإرباك الذي يسود المشهد الليبي، وعرقلة إيجاد حلول ليبية يتحمل مسؤوليته التدخلات المستمرة من بعض الدول، ومن قبل البعثة الأممية، و هذه الدول تسعى لاستمرار فرض رؤيتها الخاصة، والتي لم ينتج عنها فعليا، حتى الآن، حلول توصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار.