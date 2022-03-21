عبد الجليل لـ218: حكومة الدبيبة فشلت، واللجوء للعنف خيار مرفوض

قال الناطق باسم الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، إن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فشلت في أداء المهام الموكلة لها، وإن الدبيبة كان يطلب دائماً من رؤساء الدول الذين يلتقي بهم تأجيل الانتخابات من أجل استمرار حكومته.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات لبرنامج البلاد على شاشة 218NEWS، أن الدبيبة سعى مراراً لتأجيل الانتخابات للاستمرار في منصبه، وأن عدم قدرة حكومته على إجراء الانتخابات هو ما أدى إلى خيار المضي بمرحلة انتقالية جديدة من خلال الحكومة الليبية.

وأكد عبد الجليل أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي نتاج توافق ليبي ليبي، وبإمكانها العمل في كافة مناطق ليبيا، نافياً خيار اللجوء إلى العنف للدخول إلى طرابلس، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الحكومة الليبية لن تعمل من خارج طرابلس، كما شدد على رفض حكومته لوجود أي حكومة موازية.

كما أكد أن التعديل الدستوري رقم 12 الصادر عن مجلس النواب، ومخرجات لجنة خارطة الطريق، هما ما سيضمن إجراء الانتخابات، مشدداً على أن الحكومة الليبية لن تستمر في مهامها ليوم واحد في حال لم تتمكن من إجراء الانتخابات في التاريخ الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونافياً في الوقت نفسه وجود أي نية لرئيس الحكومة فتحي باشاغا بالترشح للانتخابات.

وأشار عبد الجليل إلى أن مشروع الميزانية جاهز وسيتم تقديمه لمجلس النواب فور دخول طرابلس، مضيفاً أن الحكومة الليبية لن تعمل دون ميزانية معتمدة.

وختم عبد الجليل بتعهد حكومته بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد وتوحيد المؤسسات والوصول إلى الانتخابات، بالإضافة إلى محاسبة الفاسدين دون التستر على أحد.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد أصدر قرارًا، الجمعة، يقضي بتكليف عبد الجليل ناطقًا رسميًا باسم الحكومة، إضافة إلى مهامه كوزير صحة في الحكومة الليبية.

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