الدبيبة يجتمع مع صنع الله: من أجل وضع حلول لمؤسسة النفط

تابع رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء ، الأوضاع المالية للمؤسسة الوطنية للنفط ، والإجراءات الواجب إتباعها لدعم المؤسسة بهدف زيادة معدل الإنتاج ، وذلك خلال اجتماع ضم وزيري المالية ،والدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومديري إدارتي الخزانة والميزانية بوزارة المالية ، ورئيس لجنة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وبحسب بيانه، خصص هذا الاجتماع لوضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تواجه الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية، وأوضح رئيس المؤسسة إن هناك صعوبات تواجه المؤسسة في أداء مهامها ، منها دعم العاملين في الحقول النفطية ، وإعتماد الخطة التقديرية المقترحة للعام 2022م والتي من خلالها نستطيع زيادة القدرة الانتاجية.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التنسق بين وزارات المالية والتخطيط والنفط والغاز من أجل دعم المؤسسة الوطنية للنفط.