وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن التقاعد

حدد وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، احميد حومة، مهمة الوزارة في الـ90 يومًا الأولى بإنجاز مهمتين اثنتين، الأولى هي توحيد مرتبات العسكريين بالكامل بدلاً من التفاوت الحاصل الآن، وثانيًا تسوية أوضاع العسكريين الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك بالتنسيق مع صندوق المعاشات، بهدف ضخ دماء شابة جديدة للجيش الليبي.

وقدَّر حومة عدد هؤلاء، في مقابلة مع قناة الوسط «wtv»، أذيعت مساء الإثنين، بنحو 25 ألف عسكري يجب أن يجري تحويل ملفاتهم إلى التقاعد.

وفي الثالث من مارس أدى فتحي باشاغا، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة أمام مجلس النواب، وذلك بعد يومين من حصول حكومته على ثقة مجلس النواب بأغلبية.