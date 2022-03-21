تدشين مكتبة المركز الليبي للمحفوظات التي تحوي 450 ألف كتاب

دشن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، الاثنين، مكتبة المركز، بعد أن زودتها المؤسسة الوطنية للنفط بمنظومة أرشيف إلكترونية تكفل توفير وتعزيز الوصول الحر إلى المصادر.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن المؤسسة ستكون داعماً دائمياً للمركز، ولن تتوانى في تقديم يد العون كلما توفرت الإمكانيات، وذلك تطبيقاً لمسؤوليتها الاجتماعية باعتبار أن المركز يقع في قلب العاصمة التي تحضن مقار أغلب الشركات النفطية، وأن هذا المشروع يهم كل الليبيين ويحافظ على تاريخهم وموروثهم الثقافي، وهو ما يعد عملاً وطنياً بامتياز، وفق منشور المؤسسة.

يُذكر أن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية يضم ما يقارب 30 مليون وثيقة عن تاريخ ليبيا، مكتوبة ومسموعة، بالإضافة إلى نحو 450 ألف كتاب.

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