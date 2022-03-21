الحويج يبحث مع الأمن الداخلي مراقبة الأسعار وضبط المخالفين

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري. آلية ضبط السوق المحلي ومراقبة الأسعار.

واستعرض الحويج والحراري خلال اللقاء. آلية متابعة ومراقبة أسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلي المعتمدة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد الجانبان على أن هذه المتابعة تتم بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وسبل تنفيذها بمشاركة جهاز الأمن الداخلي.

وشدد وزير القتصاد ورئيس الجهاز على ضبط المخالفين والمضاربين بالسوق المحلي بهدف السيطرة على أسعار السلع وتوفرها بالأسواق التجارية.

ونوقش خلال اللقاء عدد من الملفات التي تمس الوطن والمواطن ، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي في متابعة الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين مستوى الخدمات.