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الرئاسي: أطلقنا قافلة أبشروا لدعم وحدات السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انطلقت اليوم الإثنين قافلة (أبشروا) لدعم فروع وأقسام ووحدات هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، بناءً على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالاحتياجات التي تساعد فروع وأقسام ووحدات السلامة الوطنية في أداء مهامها على أكمل وجه، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأثنى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، على دور رئيس هيئة السلامة الوطنية لواء عثمان إبراهيم مليقطة، ونائبه لواء أمحمد مختار، لتعاونهما مع فروع المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأكد المنفي، استمرار مثل هذا الدعم لتطوير فروع هيئة السلامة الوطنية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

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قناة ليبيا الحدث

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