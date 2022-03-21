أبوجناح: ليبيا تقترب من سداد ديون العلاج المستحقة عليها لصالح الأردن

ناقش وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح مع نظيره الأردني فراس الهواري مسألة تسديد جزء من الديون المستحقة على ليبيا لصالح المملكة الأردنية، فضلا عن التعاون المشترك بين البلدين في مجال التدريب.



جاء ذلك خلال زيارة أبوجناح إلى الأردن، والتي أكد خلالها على إمكانية تسديد جزء من الديون المستحقة على ليبيا بمجرد انتهاء اللجان من التدقيق والمراجعة. كما تناولت الزيارة ملف التعاون وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة وإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجال الصحي

وقد ذكرت صفحة أبوجناح على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة لمراجعة الديون المستحقة لصالح الأردن قاربت على الانتهاء من عملها تمهيدًا لسداد الديون.

وخلال الزيارة التى قام بها وزير الصحة المكلف، اجتمع أبوجناح مع مديري عدد من المستشفيات الأردنية، وتفقد بعض المرافق الصحية ومنها مستشفى الحسين للسرطان، ومجمع فرح الطبي، والأكاديمية الأردنية للتوحد. كما تفقد حال المرضى ومراحل علاجهم والاطمئنان عليهم وللاستماع لمطالب المرضى من ذويهم.

مشددآ على أهمية توطين العلاج بالداخل خاصًة بالنسبة للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا.

ومن الجدير ذكره أن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها، إذ سبق أن زار أبوجناح تركيا لمراجعة مسألة الديون في المجال العلاجي.