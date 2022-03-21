وسط غياب للنواب.. ويليامز تبدأ مشاوراتها الثلاثاء مع ممثلي مجلس الدولة

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان صادر عنها، الإثنين، إن المستشارة الخاصة للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز ستعقد جلسة غداً الثلاثاء في تونس، مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة، بانتظار أن يُقدّم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن يشارك في الاجتماعات خلال الأيام المقبلة.

وسبق أن أعلنت ويليامز في الثالث من مارس الجاري عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، للوصول إلى قاعدة دستورية متفق عليها تفضي إلى إجراء الانتخابات.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أرسل قائمة بأسماء مندوبيه في اللجنة بتاريخ 15 مارس، فيما لم يقم مجلس النواب بإرسال قائمة ممثليه حتى اللحظة.

وذكر البيان أنه وإدراكاً من المستشارة ويليامز للرغبة العارمة لدى ملايين الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة بانتظار أن يقدم مجلس النواب قائمة بأسماء ممثليه قريباً للانضمام للمشاورات.

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