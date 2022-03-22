البعثة الأممية: عقيله صالح تعهد بالتعاون لإنجاز القاعدة الدستورية

أصدرت البعثة الأممية، اليوم الإثنين، بيانًا حول اجتماع اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الاستشاري، الذي تيسره الأمم المتحدة، في تونس.

وقالت البعثة الأممية، في بيانها، إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أعلنت في 3 مارس الجاري عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.

وأكدت البعثة الأممية، أن ستيفاني وجهت دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة، موضحة أن رئيس مجلس النواب، عقيله صالح، رحب رسمياً في 10 مارس، بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين.

وأشارت البعثة الأممية، إلى أن عقيله صالح تعهد بتعاون مجلس النواب لإنجاز قاعدة دستورية، متابعة:” لم نتلق قائمة بممثلي مجلس النواب، فيما نستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس البرلمان”.

ولفتت البعثة الأممية، إلى أن خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، أرسل خطاباً رسمياً في 15 مارس تضمن أسماء المشاركين في اللجنة.

وأوضحت البعثة الأممية، أن ستيفاني ستعقد جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة غدا الثلاثاء في تونس.

ونوهت البعثة الأممية، بأن الأمم المتحدة تتوقع أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه، وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.

واختتمت البعثة الأممية، بيانها، بتقديم الشكر لدولة تونس، قائلة:” نعرب مجدداً عن تقديرنا للسلطات التونسية لدعمها المستمر للبعثة”.