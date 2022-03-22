أبوجناح: ليبيا ستسدد الديون المستحقة للمصحات الأردنية فور انتهاء مراجعتها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، أن الدولة الليبية ستشرع في تسديد الديون المستحقة على المصحات الأردنية فور انتهاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة من مراجعة هذه الديون.

جاء ذلك خلال لقاء أبوجناح بوزير الصحة الأردني فراس الهواري، الاثنين، لبحث تسوية ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى الأردن، ومناقشة ملف التعاون وتدريب العناصر الطبية وإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجال الصحي بين البلدين.

كما اجتمع أبو جناح مع عدد من مديري المستشفيات الأردنية لتفقد حال المرضى ومراحل علاجهم، وبحث ملف توطين العلاج بالداخل خاصة للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا.

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