السفارة الليبية بالقاهرة تكرم المشاركين في مهرجان «ليبيا السلام للدراجات النارية»

أقامت السفارة الليبية بالقاهرة، اليوم الإثنين، احتفالية لتكريم عدد من الدراجين العرب، الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى ليبيا بسبب تأخر موافقات الدخول للمشاركة في مهرجان ليبيا السلام للدراجات النارية، والذي ضم دراجين من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والسودان.

واستقبل سفير ليبيا بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح، اليوم الإثنين، وفد تجمع الدراجين العرب المشاركين فى مهرجان ليبيا السلام للدراجات النارية برئاسة الكابتن خالد عبد الله عمر إغليو عضو نادي المدرسة القديمة للدراجات النارية بمدينة بنغازي.

وفي بداية اللقاء، قال الكابتن خالد إغليو، إن الغرض من هذا التكريم أنه يأتي بعد مهرجان للدراجين العرب داخل ليبيا تحت راية ” ليبيا السلام ” بمشاركة دراجين من جميع مناطق ليبيا ومن مصر والسعودية والأردن والسودان ولبنان وبيلا روسيا وألمانيا، خلال الشهر الماضي، ونظراً لعدم تمكن بعض الدراجين من دخول ليبيا بسبب تأخر موافقات الدخول، قامت السفارة الليبية بالقاهرة بالتعاون مع المدرسة القديمة للدراجات النارية بمبادرة لتكريم الدراجين بمقر السفارة بالقاهرة.

وأكد أن المسابقة تهدف الى نشر السلام والمحبة فى جميع أنحاء العالم، لأن الرياضة هدف سامي وينبغي أن نكثف مثل هذه الأنشطة والمهرجانات التي تحمل أهداف نبيلة وسامية”.

ورحب السفير، بالوفد مؤكداً أن من أهم واجبات السفارة رعاية مثل هذه المبادرات خاصة وأنها تحت راية (ليبيا السلام) وأن السلام طموحنا وسبيلنا نحو غد مشرق للوطن العزيز .

وحرص أعضاء الوفد، على تقديم درع شكر وتقدير للسفارة على مبادرتها، وحضر حفل التكريم أعضاء السفارة الليبية بالقاهرة .