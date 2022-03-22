هيومن رايتس ووتش: أسعار القمح والدقيق في ليبيا حلّقت وارتفع معها قلق التجار من نقص المخزون

ليبيا – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ليبيا تستورد أكثر من 40% من واردات القمح من أوكرانيا.

المنظمة أشارت في تقرير لها تابعته صحيفة المرصد إلى أنه خلال الأسبوع الأول مما وصفته بـ”الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا”، حلّقت أسعار القمح والدقيق في ليبيا وارتفع معها قلق التجار من انقطاع المخزون، وزاد التجار الأسعار بنسبة تصل إلى 30%.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال أفادت أنه في 26 من شهر فبراير، ورغم وجود احتياطيات استراتيجية من القمح الليّن لستة أشهر، لم تستطع منع أزمة القمح في عدة مدن ليبية.

وأضافت المنظمة: “في 7 مارس، قررت الوزارة فرض إجراءات لمنع أزمة شاملة تضمنت إجراءات عقابية مثل تجميد التسجيل التجاري لشركات الدقيق والمطاحن غير الملتزمة بآلية التوزيع المعتمدة من الوزارة، التي تفرض سعرًا موحدًا للدقيق”.

وشملت القرارات الأخرى زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لتمكين مطاحن الدقيق من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لثلاثة أشهر على الأقل، وتقييد توزيع الدقيق على المخابز من خلال “النقابة العامة للمخابز”، وتحديد سعر 110 دينارًا ليبيًا (حوالي 22 دولار) كحد أقصى لـ 50 كيلوغرامًا من الدقيق، كما وعدت الحكومة بمعالجة المخاوف المالية والجمركية للشركات المتضررة من هذه الإجراءات.

المنظمة قالت: إنه وبعد عقد من النزاعات المسلحة المتقطعة، والأزمات السياسية، وانهيار السلطة المركزية وظهور أمراء الحرب غير الخاضعين للمساءلة، بات الشعب بمعظمه بحاجة إلى الدعم وعرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وأشارت المنظمة إلى تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي تحدث قبل أزمة أسواق الغذاء الدولية جراء الحرب في أوكرانيا، والذي أورد أن 12% من الليبيين – أو 511 ألف شخص – من شأنهم أن يحتاجوا إلى المساعدة في 2022 كما يُعتبَر ربع المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين في ليبيا أنهم يعانون نقصًا معتدلًا أو شديدًا في الأمن الغذائي.

ودعت المنظمة الحكومات إلى ضمان عدم تسبب النزاع في أوكرانيا بتفاقم أزمة الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحماية الحق في الغذاء الكافي والميسور التكلفة للجميع، خاصة أن وكرانيا وروسيا مصدران رئيسيان للمنتجات الزراعية، بالنسبة للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاضطرابات المرتبطة بالحرب بدأت بالفعل تفاقم أسعار المواد الغذائية المتصاعدة أصلا وتعميق الفقر.

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