الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لحياد المؤسسة النفطية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو، دعمه للدور الفني وغير السياسي للمؤسسة الوطنية للنفط، مثمناً جهودها في الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية واستدامتها رغم الظروف الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء أنطونيو والوفد المرافق له برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الاثنين، بطرابلس، ناقشا خلاله الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط والمتمثل في شحّ التمويل وافتقار المؤسسة للميزانيات اللازمة، التي ستمكنها من تسيير أعمال القطاع والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للخزانات والبنى التحتية التي تضررت في الحروب الماضية، وكذلك الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها، وفق منشور المؤسسة.

يُذكر أن البعثة الأممية والدول الغربية 2+3 أكدت مراراً دعمها لاستقلال المؤسسة النفطية، عقب التهديدات التي تطال عمليات الإنتاج والصراع على العوائد النفطية.

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