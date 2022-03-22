حزب ليبيا للجميع يستنكر استمرار إغلاق المجال الجوي ويطالب بفتح تحقيق عاجل

استنكر حزب ليبيا للجميع، استمرار إغلاق المجال والرحلات الجوية بين المدن الليبية من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الذي تسبب في زيادة معاناة الشعب الليبي، وخاصةً المرضى والفئات الأكثر ضعفًا.

الحزب، وفي بيان له نشره على صفحته بموقع “فيسبوك” أشار إلى أن مثل هذه الممارسات غير القانونية والأخلاقية تهدد استقرار ووحدة الوطن ومساعي المصالحة الوطنية، وتساهم في إعادة حالة الانقسام التي عانت منها الأمة الليبية لفترة طويلة من زمن، والتي نتج عنها تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسة والأمنية.

وطالب البيان، بفتح المجال الجوي بين المدن الليبية فورًا، حيث تعتبر حرية التنقل مكفولة بالقوانين الوطنية، وكذلك الأعراف والقوانين الدولية لا سيما المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادتين 12و 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.

كما طالب الحزب، النائب العام أيضا، بفتح تحقيق فوري مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بشأن هذا العمل الاجرامي الساعي لنسف النسيج الاجتماعي الليبي والداعي لعودة خطاب الكراهية والتشظي والانقسام.

واختتم البيان قائلا: لن تكون ليبيا إلا دولة واحدة آمنة مستقرة عامرة مزدهرة ذات سيادة.