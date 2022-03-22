حكومة الوحدة تنفي تواصل الدبيبة مع الرئيس الشيشاني

نفت مصادر إعلامية تابعة لحكومة الوحدة، الأنباء المتداولة عن وجود تواصل بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والرئيس الشيشاني رمضان قديروف، لفتح قنوات تواصل مع موسكو.

وأشار المصدر الإعلامي التابع لحكومة الوحدة، الاثنين، إلى وجود حملة ممولة ضد الحكومة لبث الإشاعات

والتشويش على المواطن وتضليل الرأي العام، وفق قولها.

وكان تقرير لموقع أفريكا إنتلجنس، أكد قيام الدبيبة بفتح قنوات تواصل مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، لإنشاء حرس خاص وتدريب قوات عسكرية ليبية في الشيشان.

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