عبدالجليل: هدف حكومة باشاغا «الأول والأخير هو الانتخابات»

أجاب الناطق باسم رئيس الحكومة المكلف عثمان عبدالجليل، عن تساؤلات واتهامات تتحدث عن تكالب حكومة باشاغا على السلطة، ودورها، واتهام بعض وزرائها بالفساد.

جاء ذلك خلال حوار تليفزيوني ، مؤكدآ فيه رفضه لاتهام حكومة باشاغا بأنها «تقاتل من أجل السلطة»، وقال «وصلنا لقناعة بأن حكومة الدبيبة لا تريد ولا تستطيع إجراء الانتخابات، فكان الحل هو تشكيل حكومة للإشراف على إجراء الانتخابات بشكل فني، وهذا ما سمعته بشكل متكرر من باشاغا خلال لقاءات داخلية وخارجية، وهناك لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة تحت إشراف البعثة لإنشاء قاعدة دستورية».

وأضاف عبد الجليل إن هدف حكومة باشاغا، «الأول والأخير هو الانتخابات»، بل واستبعد «عقد انتخابات إذا استمرت حكومة الدبيبة، فهم ليس هدفهم الانتخابات»،

كما تحدث عن «اتصالات أجراها الدبيبة منذ تسلمه السلطة في شهر مارس الماضي سواء مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي، والأتراك والمصريين، وكان يطلب تأجيل الانتخابات».

وواصل عبد الجليل قائلاً: «القوانين التي خرجت في شهر سبتمبر الماضي كانت تنص على أن يتخلى المرشح للرئاسة عن منصبه قبل الترشح بثلاثة أشهر»، مردفآ أن «الدبيبة أخل بالعهد الذي قطعه على نفسه في ملتقى جنيف بعدم الترشح للانتخابات، ووزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية نشر تقارير أمنية تفيد بعدم إمكانية إجراء الانتخابات».

ووصف الإبقاء على حكومة الدبيبة حتى شهر يونيو المقبل بأنه «خدعة»،